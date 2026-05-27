Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,14 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Finanzchefs Marco Swoboda auf der "European Champions"-Konferenz in Frankfurt. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, mit dem aktuellen Kostendruck besser zurechtzukommen, als im vergangenen Inflationszyklus./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,88 €
|Abst. Kursziel*:
12,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,61%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|22.05.26
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|Henkel vz. Buy
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