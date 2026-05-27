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Marktkap. 26,14 Mrd. EUR

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Symbol HENOF

Deutsche Bank AG

Henkel vz Buy

10:11 Uhr
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Finanzchefs Marco Swoboda auf der "European Champions"-Konferenz in Frankfurt. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, mit dem aktuellen Kostendruck besser zurechtzukommen, als im vergangenen Inflationszyklus./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Buy

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,88 €		 Abst. Kursziel*:
12,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,61%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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