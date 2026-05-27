Rheinmetall Aktie
Marktkap. 57,58 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten des Rüstungskonzerns, die Ziele für das Gesamtjahr 2026 im Einklang mit der Entwicklung im ersten Halbjahr zu halten, seien gut, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.286,20 €
|Abst. Kursziel*:
63,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.292,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,54%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.886,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:31
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research