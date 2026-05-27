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Marktkap. 57,58 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

10:31 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten des Rüstungskonzerns, die Ziele für das Gesamtjahr 2026 im Einklang mit der Entwicklung im ersten Halbjahr zu halten, seien gut, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.286,20 €		 Abst. Kursziel*:
63,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.292,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,54%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.886,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy
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