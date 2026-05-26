DAX 25.207 +0,1%ESt50 6.075 +0,2%MSCI World 4.828 -0,1%Top 10 Crypto 9,5815 -3,1%Nas 26.594 -0,2%Bitcoin 64.435 -1,1%Euro 1,1632 +0,0%Öl 96,53 -2,8%Gold 4.435 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX stabil -- Wall Street uneins -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Xiaomi, adidas, PUMA, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, SK hynix, Samsung, VW, BYD im Fokus
Top News
Schaeffler-Aktie im Rallymodus: Sprung von der Autobranche in die Raumfahrttechnologie Schaeffler-Aktie im Rallymodus: Sprung von der Autobranche in die Raumfahrttechnologie
Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Billionenbewertung: Halbleiterwerte stark - Bofa empfiehlt AIXTRON Micron Technology-Aktie setzt Rekordrally fort - Billionenbewertung: Halbleiterwerte stark - Bofa empfiehlt AIXTRON
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BioNTech (ADRs) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
80,80 EUR +1,40 EUR +1,76 %
STU
94,22 USD +1,93 USD +2,09 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,01 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PSR2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US09075V1026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTX

UBS AG

BioNTech (ADRs) Buy

16:16 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
80,80 EUR 1,40 EUR 1,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Biontech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. David Dai begründete die Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Onkologie-Produktpipeline des Mainzer Biotech-Unternehmens, dessen Anteilsscheine in den USA gehandelt werden. Die Chancen in diesem Bereich stimmten ihn selbst überzeugter von den Aktien. Er sieht diese an einem Wendepunkt in der Erwartung, dass Ergebnisse die Skepsis der Anleger widerlegen./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 135,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 94,56		 Abst. Kursziel*:
42,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 94,22		 Abst. Kursziel aktuell:
43,28%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 137,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

16:16 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
12.05.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
17.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Biontech auf 'Buy' - Ziel 135 Dollar
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag freundlich
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) macht am Abend Boden gut
dpa-afx Gewerkschaft: Bei Biontech ist die Maske gefallen
TraderFox BioNTech: Mit starken Daten und vollen Kassen in die Onkologie-Zukunft
dpa-afx GNW-News: BioNTech präsentiert auf der ASCO-Jahrestagung 2026 Fortschritte aus Pipelineprogrammen in der späten klinischen Entwicklung
wikifolio Wochenschwerpunkt: Ein Thema, zwei Wege
dpa-afx GNW-News: Aktionärinnen und Aktionäre der BioNTech SE stimmen auf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 allen Tagesordnungspunkten zu
Deutsche Welle COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
Deutsche Welle COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
Deutsche Welle COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
Deutsche Welle COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
Deutsche Welle COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
Deutsche Welle COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
Deutsche Welle COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
Deutsche Welle COVID pioneer BioNTech: The fall of Germany's pandemic hero
RSS Feed
BioNTech (ADRs) zu myNews hinzufügen