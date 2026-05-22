flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,54 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker sei in der Gunst der Anleger zuletzt besonders deutlich gestiegen, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstagabend nach der Auswertung von Daten zur Positionierung im Sektor. Dies zeuge von einer klaren Neubewertung der Story durch die Anleger. Der Kurs selbst sei allerdings noch nicht durchgestartet./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,32 €
|Abst. Kursziel*:
33,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,50%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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