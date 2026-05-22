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UBS AG

flatexDEGIRO Buy

08:06 Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker sei in der Gunst der Anleger zuletzt besonders deutlich gestiegen, schrieb Amit Jagadeesh am Dienstagabend nach der Auswertung von Daten zur Positionierung im Sektor. Dies zeuge von einer klaren Neubewertung der Story durch die Anleger. Der Kurs selbst sei allerdings noch nicht durchgestartet./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,32 €		 Abst. Kursziel*:
33,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,50%
Analyst Name:
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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