Porsche vz. Aktie
Marktkap. 41,44 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres könnte die Profitabilität des Sportwagenbauers positiv überraschen, doch für das zweite Halbjahr sei ein deutlicher Rückgang zu erwarten, schrieb Tom Narayan am Freitag. Denn Porsche könnte mit dem Absatz des Modells 911 im Gesamtjahr den Markt enttäuschen, und der Hochlauf der Produktion der vollelektrischen Version des Cayenne im zweiten Halbjahr könnte die Margen weiter unter Druck setzen./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
45,34 €
|Abst. Kursziel*:
-9,57%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
45,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,49%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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