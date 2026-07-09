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RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

19:46 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres könnte die Profitabilität des Sportwagenbauers positiv überraschen, doch für das zweite Halbjahr sei ein deutlicher Rückgang zu erwarten, schrieb Tom Narayan am Freitag. Denn Porsche könnte mit dem Absatz des Modells 911 im Gesamtjahr den Markt enttäuschen, und der Hochlauf der Produktion der vollelektrischen Version des Cayenne im zweiten Halbjahr könnte die Margen weiter unter Druck setzen./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 11:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
45,34 €		 Abst. Kursziel*:
-9,57%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
45,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,49%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

19:46 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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