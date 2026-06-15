Porsche vz. Aktie
Marktkap. 45,27 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 40 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die Aktien der Zuffenhausener seien dem europäischen Autosektor in den vergangenen drei Monaten davongerast, schrieb Henning Cosman am Montag. Er kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt. Cosman hält die Aktienbewertung zwar für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
49,97 €
|Abst. Kursziel*:
0,06%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
49,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,81%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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|08:01
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11.06.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
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|11.05.26
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|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
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|Porsche vz. Neutral
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|30.04.26
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