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Danone Aktie

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Marktkap. 45,32 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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UBS AG

Danone Buy

16:06 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
67,60 EUR -0,80 EUR -1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Botschaften des Finanzvorstands des Nahrungsmittelkonzerns seien insgesamt optimistisch gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,66 €		 Abst. Kursziel*:
40,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,53%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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