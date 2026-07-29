Danone Aktie
Marktkap. 45,32 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Botschaften des Finanzvorstands des Nahrungsmittelkonzerns seien insgesamt optimistisch gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,66 €
|Abst. Kursziel*:
40,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,53%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)