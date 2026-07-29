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Danone Aktie

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68,34 EUR -2,28 EUR -3,23 %
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Marktkap. 46,39 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN wurde kopiert
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WKN 851194

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ISIN FR0000120644

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DZ BANK

Danone Kaufen

18:36 Uhr
Danone Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
68,34 EUR -2,28 EUR -3,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Quartalszahlen von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe ein starkes organisches Wachstum ausgewiesen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das übrige Zahlenwerk sei sehr robust ausgefallen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Kaufen

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
69,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
68,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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