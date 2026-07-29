Danone Aktie
Marktkap. 46,39 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Quartalszahlen von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe ein starkes organisches Wachstum ausgewiesen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das übrige Zahlenwerk sei sehr robust ausgefallen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Kaufen
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
69,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
68,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|18:36
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:36
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:36
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|Danone Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)