Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 766 auf 715 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Laut Analyst Stephen Ju wird den Aussagen von Meta zu "Business Agents" zu wenig Beachtung geschenkt. Der Anstieg auf 1 Million Geschäftskonten innerhalb eines Monats nach der Einführung signalisiere eine vorhandene Nachfrage, und die Ankündigung des Managements, ab der zweiten Jahreshälfte Gebühren zu erheben, deuteten auf den Beginn der Monetarisierung hin, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 715,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 528,99
|Abst. Kursziel*:
35,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 532,41
|Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 787,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|16:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
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|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
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|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|13:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|13:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|09:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.