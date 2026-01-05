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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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462,30 EUR -47,40 EUR -9,30 %
STU
531,98 USD -55,22 USD -9,40 %
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RBC Capital Markets

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

13:56 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
462,30 EUR -47,40 EUR -9,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 810 auf 770 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Zahlenwerk des Facebook-Konzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick habe den Markt offenbar enttäuscht./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 770,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 585,61		 Abst. Kursziel*:
31,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 531,98		 Abst. Kursziel aktuell:
44,74%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 787,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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