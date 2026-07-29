Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Meta habe im zweiten Quartal einen leicht über den Markterwartungen liegenden Umsatz gemeldet, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Gewinn je Aktie habe zugleich unter den Erwartungen gelegen, bedingt durch höhere Rechtskosten sowie einmalige Abfindungszahlungen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 810,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 585,61
|Abst. Kursziel*:
38,32%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 542,92
|Abst. Kursziel aktuell:
49,19%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 814,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|09.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
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|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
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|09.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.