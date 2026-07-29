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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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469,55 EUR -40,15 EUR -7,88 %
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542,92 USD -44,28 USD -7,54 %
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RBC Capital Markets

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

09:16 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
469,55 EUR -40,15 EUR -7,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Meta habe im zweiten Quartal einen leicht über den Markterwartungen liegenden Umsatz gemeldet, schrieb Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Gewinn je Aktie habe zugleich unter den Erwartungen gelegen, bedingt durch höhere Rechtskosten sowie einmalige Abfindungszahlungen./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 810,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 585,61		 Abst. Kursziel*:
38,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 542,92		 Abst. Kursziel aktuell:
49,19%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 814,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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