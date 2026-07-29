Microsoft Aktie
Marktkap. 2,55 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe das Geschäftsjahr 2025/26 stark abgeschlossen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Dynamik der Cloud-Computing-Plattform habe zudem die Erwartungen übertroffen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Microsoft Outperform
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 640,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 390,54
|Abst. Kursziel*:
63,88%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 425,40
|Abst. Kursziel aktuell:
50,45%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 566,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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