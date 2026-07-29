RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe das Geschäftsjahr 2025/26 stark abgeschlossen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Dynamik der Cloud-Computing-Plattform habe zudem die Erwartungen übertroffen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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