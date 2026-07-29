DAX 25.642 +0,7%ESt50 6.353 +1,7%MSCI World 4.804 +1,3%Top 10 Crypto 8,3945 +1,6%Nas 25.038 +2,4%Bitcoin 56.248 +0,9%Euro 1,1510 +0,5%Öl 89,84 -1,0%Gold 4.106 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 adidas A1EWWW SAP 716460 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX fester -- Wall Street im Plus -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- Meta, NVIDIA, AMD, Micron, Robinhood, T3 im Fokus
Top News
adidas-Aktie verliert zweistellig: Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung - Umsatzprognose erhöht adidas-Aktie verliert zweistellig: Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung - Umsatzprognose erhöht
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
30,27 EUR +1,78 EUR +6,25 %
STU
28,13 CHF +1,03 CHF +3,80 %
BRX
finanzen.net zero
ING Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 82,44 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

RBC Capital Markets

ING Group Sector Perform

14:31 Uhr
ING Group Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ING Group
30,27 EUR 1,78 EUR 6,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die niederländische Großbank habe stark abgeschnitten, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. In Verbindung mit einer guten Kostenkontrolle dürften die Geschäftstrends und die angehobene Prognose für das Nettozinsergebnis im kommerziellen Bankgeschäft zu einer Anhebung der Markterwartungen führen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
29,84 €		 Abst. Kursziel*:
-6,18%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
30,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,50%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

14:31 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
14:06 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 ING Group Buy UBS AG
09.07.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

dpa-afx Quartalszahlen ING-Aktie im Plus: Großbank verdient mehr als erwartet ING-Aktie im Plus: Großbank verdient mehr als erwartet
dpa-afx ROUNDUP: ING hebt nach gutem Quartal Renditeziele an - Aktie legt zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Ausblick: ING Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
Benzinga If You Invested $1000 In ING Group Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in ING Group Stock?
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in ING Group Stock?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ING Groep (ING) is a Great Choice
Benzinga Price Over Earnings Overview: ING Groep
Benzinga A Look Into ING Groep Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks ING Groep (ING) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen