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Symbol EADSF

Bernstein Research

Airbus SE Outperform

14:16 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 234 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. So weit, so gut, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals. Der Flugzeugbauer habe bei den Auslieferungen aufgeholt und sei nun in der Spur. Wichtig blieben nun Fortschritte bei den Auslieferungen und der Produktionsrate./mis/rob/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
204,95 €		 Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
203,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,76%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
229,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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