Airbus Aktie
Marktkap. 166,89 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 234 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. So weit, so gut, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals. Der Flugzeugbauer habe bei den Auslieferungen aufgeholt und sei nun in der Spur. Wichtig blieben nun Fortschritte bei den Auslieferungen und der Produktionsrate./mis/rob/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
204,95 €
|Abst. Kursziel*:
17,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
203,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,76%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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