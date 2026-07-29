Ferrari Aktie
Marktkap. 60,25 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe das operative Ergebnis des Sportwagenherstellers die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Wichtiger sei aber, dass die Italiener ihren Ebit-Ausblick für 2026 angehoben hätten./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
335,40 €
|Abst. Kursziel*:
28,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
346,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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