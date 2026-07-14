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WKN A0D9PT

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RBC Capital Markets

MTU Aero Engines Sector Perform

15:41 Uhr
MTU Aero Engines Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Treibwerkherstellers sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Herausgeragt habe der unerwartet starke Free Cashflow und damit zusammenhängend der aufgehellte Jahresausblick./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Sector Perform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
354,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,11%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
352,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,55%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

11:46 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
15.07.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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