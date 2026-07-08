MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 19,83 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU vor der Berichtssaison der Luftfahrt- und Rüstungsbranche von 350 auf 409 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei weiterhin stärker als befürchtet, schrieb Adrien Rabier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Experte erwartet trotz der hohen Ölpreise starke Resultate. Bei MTU dürfte sich der Fokus nun hin zu den langfristigen Trends verschieben./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
409,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
357,60 €
|Abst. Kursziel*:
14,37%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
363,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,49%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
384,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|15:46
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:31
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research