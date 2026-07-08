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Fielmann Aktie

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42,15 EUR -0,95 EUR -2,20 %
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Marktkap. 3,67 Mrd. EUR

KGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
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WKN 577220

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ISIN DE0005772206

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Symbol FLMNF

Baader Bank

Fielmann Add

11:06 Uhr
Fielmann Add
Aktie in diesem Artikel
Fielmann AG
42,15 EUR -0,95 EUR -2,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Optikerkette habe ein beschleunigtes Wachstum im Vergleich zum ersten Jahresviertel verzeichnet, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe sich allerdings etwas eingetrübt./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fielmann Add

Unternehmen:
Fielmann AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
42,45 €		 Abst. Kursziel*:
17,79%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
42,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,62%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fielmann AG

11:06 Fielmann Add Baader Bank
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
16.06.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
10.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Fielmann Add Baader Bank
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finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
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finanzen.net Schwacher Handel: SDAX verliert am Mittwochmittag
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EQS Group EQS-News: Fielmann Group successfully concludes Vision 2025
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fielmann Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Fielmann Group with Q3 results on track to reach FY2025 guidance, 9M/2025 Adj. EBITDA margin in Europe reaches 24.8%
EQS Group Fielmann Group supports medical study by University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) on innovative eyecare
EQS Group ZEISS Vision Care announces investment in Ocumeda amid plans to scale the leading tele-ophthalmology platform with Fielmann Group
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