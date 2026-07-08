Fielmann Aktie
Marktkap. 3,67 Mrd. EURKGV 17,95 Div. Rendite 3,21%
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Symbol FLMNF
Fielmann Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Optikerkette habe ein beschleunigtes Wachstum im Vergleich zum ersten Jahresviertel verzeichnet, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe sich allerdings etwas eingetrübt./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fielmann Add
|Unternehmen:
Fielmann AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
42,45 €
|Abst. Kursziel*:
17,79%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
42,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,62%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|11:06
|Fielmann Add
|Baader Bank
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|11:06
|Fielmann Add
|Baader Bank
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|24.02.23
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|05.01.23
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.22
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.22
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.22
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.25
|Fielmann Hold
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