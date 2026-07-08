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Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

10:26 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem volatilen ersten Quartal hätten sich die Aktien des europäischen Bier- und Spirituosensektors im zweiten Jahresviertel gut erholt und besser abgeschnitten als der Bereich Basiskonsumgüter, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für die Papiere des Schnapsbrenners reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
14,95 £		 Abst. Kursziel*:
70,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,06 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:26 Diageo Outperform Bernstein Research
07.07.26 Diageo Neutral UBS AG
26.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
19.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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