SAFRAN Aktie
Marktkap. 144,75 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran vor der Berichtssaison der Luftfahrt- und Rüstungsbranche von 350 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei weiterhin stärker als befürchtet, schrieb Adrien Rabier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Experte erwartet trotz der hohen Ölpreise starke Resultate und sieht bei Safran das größte Kurspotenzial./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
337,80 €
|Abst. Kursziel*:
21,37%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
339,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,80%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
362,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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