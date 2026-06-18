SAFRAN Aktie
Marktkap. 137,33 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Outperform" belassen. Auf der von der RBC veranstalteten Roadshow habe der Triebwerkhersteller seinen anhaltenden Optimismus für die Aussichten im zweiten Quartal demonstriert, schrieb Ken Herbert am Sonntag. Für die Anleger stünden neben dem Verkehrsflugzeuge-Markt weiter das Verteidigungsgeschäft, die Verwendung des überschüssigen Kapitals und die mittelfristigen Aussichten im Fokus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 17:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 17:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
370,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
331,30 €
|Abst. Kursziel*:
11,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
328,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
350,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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