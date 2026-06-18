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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

RBC Capital Markets

SAFRAN Outperform

08:06 Uhr
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
328,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Outperform" belassen. Auf der von der RBC veranstalteten Roadshow habe der Triebwerkhersteller seinen anhaltenden Optimismus für die Aussichten im zweiten Quartal demonstriert, schrieb Ken Herbert am Sonntag. Für die Anleger stünden neben dem Verkehrsflugzeuge-Markt weiter das Verteidigungsgeschäft, die Verwendung des überschüssigen Kapitals und die mittelfristigen Aussichten im Fokus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 17:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2026 / 17:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
331,30 €		 Abst. Kursziel*:
11,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
328,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
350,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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