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ISIN DE0007236101

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Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

06.08.26
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
279,80 EUR 6,70 EUR 2,45%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen und angehobenen Geschäftsjahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Sparte Digital Industries habe geliefert und die Sparte Smart Infrastructure die Erwartungen übertroffen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bewertung der Aktie sei nach wie vor attraktiv, ergänzte er. Jede potenzielle Schwäche biete eine Kaufgelegenheit./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
275,05 €		 Abst. Kursziel*:
12,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
279,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,79%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
290,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08:01 Siemens Buy UBS AG
08:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Siemens Buy UBS AG
06.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
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