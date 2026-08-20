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AI Analyse

Bernstein Research

Siemens Outperform

08:16 Uhr
Siemens Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
276,80 EUR 1,25 EUR 0,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten um Varun Govindaraj stellten am Donnerstag die Ergebnisse einer Umfrage unter 50 Führungskräften im Bereich Beschaffung für den Bau von Rechenzentren vor. "Unsere Schlussfolgerung lautet, dass der Markt für Ausrüstungshersteller sich kurzfristig weiter stark entwickeln dürfte." Selbst wenn sich der Ausbau von Rechenzentren verlangsame, könnten relativ strenge Stornierungsbedingungen Kunden veranlassen, dennoch einen Teil der Technik abzunehmen. Dies bedeutet jedoch auch, dass langfristig gesehen Nachfrage vorgezogen werde und die Kunden auf überschüssigen Bestände an Kühl- und Stromversorgungtechnik sitzen werden, sobald sich die Investitionsausgaben verlangsamen. Das würde einen Abschwung dann umso schmerzhafter machen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Outperform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
276,00 €		 Abst. Kursziel*:
19,57%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
276,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,22%
Analyst Name:
Varun Govindaraj 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
301,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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