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AI Analyse

RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

11:46 Uhr
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
274,50 EUR -2,25 EUR -0,81%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der absolvierten Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Sector Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
274,95 €		 Abst. Kursziel*:
1,84%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
274,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,00%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
301,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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