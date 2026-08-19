Siemens Aktie
Marktkap. 210,23 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
AI Analyse
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der absolvierten Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
274,95 €
|Abst. Kursziel*:
1,84%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
274,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,00%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
301,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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