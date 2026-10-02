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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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66,50 EUR -3,35 EUR -4,80 %
STU
61,81 CHF -4,81 CHF -7,22 %
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Marktkap. 1,42 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2AR94

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Symbol SHPPF

AI Analyse

Baader Bank

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

12:41 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66,50 EUR -3,35 EUR -4,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. In der Erwartung eines guten dritten Jahresviertels schraubte Analyst Volker Bosse in einem Ausblick am Montag die Schätzungen für das Gesamtjahr nach oben. Er begründete dies in erster Linie damit, dass das Segment elektronische Rezepte der Online-Apotheke die Erwartungen voraussichtlich überbieten werde./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:27 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,55 €		 Abst. Kursziel*:
25,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,82%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

12:41 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
02.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

EQS Group EQS-News: Arzneimittelengpässe in Europa: eine Frage der Verteilung – und das Potenzial EU-weiter E-Rezepte.
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX stärker
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags leichter
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittag schwächer
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Anleger setzen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Donnerstagmittag unter Druck
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX verliert zum Handelsstart
EQS Group EQS-News: Europe’s medicine shortages: A distribution challenge – and the potential of EU-wide e-prescriptions.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy raises full-year 2026 revenue guidance again, driven by strong Rx momentum in Germany.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy raises again full-year 2026 revenue guidance driven by strong Rx momentum in Germany
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy welcomes further progress on PoPP: New preliminary specification lays the groundwork for Health ID in remote care.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy announces Managing Board succession: Peter Schmid von Linstow to succeed Olaf Heinrich as part of a planned leadership transition.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Change in the Managing Board; Peter Schmid von Linstow to become Chief Executive Officer.
EQS Group EQS-News: 25 Years Redcare Pharmacy: From a digital pioneer to Europe’s leading online pharmacy.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates in Q2: 20% revenue growth, expanding EBITDA margin; International turning profitable.
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