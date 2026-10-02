Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,42 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
AI Analyse
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. In der Erwartung eines guten dritten Jahresviertels schraubte Analyst Volker Bosse in einem Ausblick am Montag die Schätzungen für das Gesamtjahr nach oben. Er begründete dies in erster Linie damit, dass das Segment elektronische Rezepte der Online-Apotheke die Erwartungen voraussichtlich überbieten werde./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:27 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,55 €
|Abst. Kursziel*:
25,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,82%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Baader Bank
|02.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|02.10.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG