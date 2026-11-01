BASF Aktie
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Marktkap. 45,04 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
AI Analyse
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach eingestellten Übernahmebemühungen um Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Trotz der Absage sei er nicht überzeugt davon, dass die Verhandlungen beendet seien, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Evonik-Kurseinbruchs nach der Absage und der Möglichkeit eines höheren Angebots könnten die Evonik-Aktionäre ihren Vorstand erneut an den Verhandlungstisch schicken./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
50,99 €
|Abst. Kursziel*:
15,71%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
50,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,83%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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