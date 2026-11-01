Valeo SA Aktie
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Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,02 €
|Abst. Kursziel*:
18,02%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,91%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|12:21
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