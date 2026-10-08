Valeo SA Aktie
Marktkap. 2,84 Mrd. EURKGV 14,18 Div. Rendite 3,78%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo von 13 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Quartalsumsatz des Autozulieferers habe mit Blick auf das organische Wachstum enttäuscht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresziele habe Valeo bestätigt, für die Margen und die Barmittelentwicklung im zweiten Halbjahr aber einen etwas vorsichtigeren Ton als bisher angeschlagen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Hold
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
11,75 €
|Abst. Kursziel*:
-6,38%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
11,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,47%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
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|Deutsche Bank AG
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|Valeo SA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Valeo SA Neutral
|UBS AG
|07.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Valeo SA Buy
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|20.01.23
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|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
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|UBS AG
|23.07.26
|Valeo SA Market-Perform
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|23.07.26
|Valeo SA Hold
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|Valeo SA Hold
|Deutsche Bank AG