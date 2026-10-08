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Symbol VLEEF

Deutsche Bank AG

Valeo SA Hold

09:46 Uhr
Valeo SA Hold
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo von 13 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Quartalsumsatz des Autozulieferers habe mit Blick auf das organische Wachstum enttäuscht, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Jahresziele habe Valeo bestätigt, für die Margen und die Barmittelentwicklung im zweiten Halbjahr aber einen etwas vorsichtigeren Ton als bisher angeschlagen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Hold

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,75 €		 Abst. Kursziel*:
-6,38%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,47%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

09:46 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
26.10.26 Valeo SA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Valeo SA Neutral UBS AG
07.10.26 Valeo SA Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Valeo SA Buy Jefferies & Company Inc.
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