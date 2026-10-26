DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.110 -0,1%MSCI World 4.902 +0,0%Top 10 Crypto 10,61 +2,7%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1135 -0,4%Öl 116,1 +0,3%Gold 4.001 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

CANCOM Aktie

Kaufen
Verkaufen
CANCOM Aktien-Sparplan
21,55 EUR +0,05 EUR +0,23 %
STU
finanzen.net zero
CANCOM jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 627,3 Mio. EUR

KGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 541910

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005419105

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CCCMF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

CANCOM SE Buy

10:21 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
21,55 EUR 0,05 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Cancom nach Quartalszahlen und der Senkung der Umsatzprognose mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Er habe bereits nach den Zweitquartalszahlen seine Schätzungen für den IT-Dienstleister gekürzt, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Beim Umsatz liege er unter der früheren, aber innerhalb der neuen Unternehmenszielspanne./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,45 €		 Abst. Kursziel*:
49,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,49%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

10:21 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
08:01 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 CANCOM Hold Warburg Research
25.09.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 CANCOM Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu CANCOM SE

dpa-afx Zahlenvorlage CANCOM-Aktie tiefer: IT-Dienstleister kappt Umsatzprognose für 2026 - weiter Kaufzurückhaltung CANCOM-Aktie tiefer: IT-Dienstleister kappt Umsatzprognose für 2026 - weiter Kaufzurückhaltung
dpa-afx ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom kappt Umsatzprognose für 2026 - Aktie im Minus
StockXperts Cancom: Prognosesenkung trübt die Perspektiven
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Cancom und Bechtle schwach - Cancom senkt Umsatzprognose
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Vormittag
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab
RSS Feed
CANCOM SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.