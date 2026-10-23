Amazon Aktie
Marktkap. 2,39 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
AI Analyse
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Zahlen zum dritten Quartal von 318 auf 348 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er liege mit seinen Schätzungen für die Profitabilität des Handels- und Technologiekonzerns über der Markterwartung, schrieb Stephen Ju in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Einwand, seine Margenprognose sei zu hoch, sei klar und einfach: Die Gesamtheit aller Rechenprozesse, Anwendungen und Infrastrukturressourcen, die für den Einsatz von KI benötigt werde, weise relativ geringe Margen auf. Der Experte gebe darauf eine ebenso klare wie einfache Antwort: Amazon könne seine Einnahmen nicht schnell genug ausgeben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 02:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 348,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 249,06
|Abst. Kursziel*:
39,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 249,80
|Abst. Kursziel aktuell:
39,31%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 339,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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