Amazon Aktie
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Marktkap. 2,43 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
AI Analyse
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon mit Blick auf eine Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Mit dem Zukauf von Technologie von Decart habe Amazon an einer wichtigen Stellschraube für kritische Computer-Kapazitäten und -Effizienz gedreht, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gesamte Branche sei gegenwärtig auf der Jagd nach effizienterer KI-Entwicklung, daher sei der Verbesserungsbedarf auch niemals zuvor größer gewesen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 10:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 10:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Outperform
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 330,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 258,35
|Abst. Kursziel*:
27,73%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 255,65
|Abst. Kursziel aktuell:
29,08%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 344,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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