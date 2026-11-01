Infineon Aktie
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Marktkap. 59,1 Mrd. EURKGV 51,82
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
AI Analyse
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen"./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
46,97 €
|Abst. Kursziel*:
74,60%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
49,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
66,55%
|
Analyst Name:
Mark Newman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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