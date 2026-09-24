Infineon Aktie
Marktkap. 73,84 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
AI Analyse
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Neutral
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
56,33 €
|Abst. Kursziel*:
13,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
56,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,56%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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