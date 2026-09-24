UBS AG

Infineon Neutral

11:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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