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AI Analyse

UBS AG

Infineon Neutral

11:31 Uhr
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
56,33 €		 Abst. Kursziel*:
13,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
56,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,56%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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