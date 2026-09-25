CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,27 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Freitag nach der Auswertung aktueller Zahlen von Liveevents im August. Dabei bezieht er nun auch die Online-Plattform Eventbrite mit ein. Am 20. November veranstalte CTS in Mailand seinen allerersten Kapitalmarkttag. Auf der Agenda stünden unter anderem Strategie, Technik und Ki, sowie Finanzentwicklung und Anlegerbeteiligung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 19:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,50 €
|Abst. Kursziel*:
80,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
76,83%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|14:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|14:06
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK