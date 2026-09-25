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Symbol CEVMF

AI Analyse

UBS AG

CTS Eventim Buy

14:06 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Olivier Calvet am Freitag nach der Auswertung aktueller Zahlen von Liveevents im August. Dabei bezieht er nun auch die Online-Plattform Eventbrite mit ein. Am 20. November veranstalte CTS in Mailand seinen allerersten Kapitalmarkttag. Auf der Agenda stünden unter anderem Strategie, Technik und Ki, sowie Finanzentwicklung und Anlegerbeteiligung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 19:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,50 €		 Abst. Kursziel*:
80,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,83%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

14:06 CTS Eventim Buy UBS AG
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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