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AI Analyse

Barclays Capital

LANXESS Underweight

15:01 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
12,42 EUR 0,09 EUR 0,73%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 148 Millionen Euro und sieht sich damit um 7 Prozent über dem Konsens. Stabile Verhältnisse im dritten Quartal stützten auch die Erwartungen an das Gesamtjahr, die um etwa 5 Prozent über dem Konsens lägen, schrieb er am Freitag in seinem Ausblick. Mit Blick auf Schuldenniveau und Barmittelumschlag bleibt der Experte aber skeptisch für die Aktien. Es bräuchte eine Konjunkturbelebung, die bisher nicht ersichtlich sei./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
12,35 €		 Abst. Kursziel*:
1,21%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
12,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

15:01 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 LANXESS Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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