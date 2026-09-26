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Symbol SPCX

AI Analyse

Deutsche Bank AG

SpaceX Buy

19:56 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Unternehmenschef Elon Musk habe einen aktuellen Überblick über den Zeitplan für den Ausbau der Rechenkapazitäten im Bereich der Künstlichen Intelligenz gegeben, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Nach Einschätzung des Analysten sollte SpaceX Ende November über ausreichend Kapazität für die Cloud-Hosting-Verträge sowie den wachsenden Bedarf an Training und Anwendung der KI-Modelle verfügen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 146,92		 Abst. Kursziel*:
59,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 147,72		 Abst. Kursziel aktuell:
59,08%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

19:56 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
08:56 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
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