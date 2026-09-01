SpaceX Aktie
Marktkap. 1,69 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Das angekündigte neue Startareal von SpaceX für Starship-Raketen in Louisiana sei aus Kapazitätssicht zu begrüßen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst bei einer möglichen staatlicherseits genehmigten Ausweitung der Raketenstarts in der existierenden Startbasis in Texas könne SpaceX dort irgendwann an Grenzen stoßen./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Buy
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 235,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 140,88
|Abst. Kursziel*:
66,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 141,17
|Abst. Kursziel aktuell:
66,47%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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