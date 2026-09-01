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Symbol SPCX

AI Analyse

Deutsche Bank AG

SpaceX Buy

18:01 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Das angekündigte neue Startareal von SpaceX für Starship-Raketen in Louisiana sei aus Kapazitätssicht zu begrüßen, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst bei einer möglichen staatlicherseits genehmigten Ausweitung der Raketenstarts in der existierenden Startbasis in Texas könne SpaceX dort irgendwann an Grenzen stoßen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 140,88		 Abst. Kursziel*:
66,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 141,17		 Abst. Kursziel aktuell:
66,47%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

18:01 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
20.08.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
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