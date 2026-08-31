Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 8,77 Mrd. EURKGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
AI Analyse
Porsche Automobil Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche SE von 33 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe eine klare Erwartungshaltung hinsichtlich Profitabilität, Kapitaleffizienz und Kostenstrukturen bei Volkswagen und bei der Porsche AG und fordere schnelle und konsequente Entscheidungen bei den Wolfsburgern, schrieb Michael Punzet am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil Halten
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
28,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
27,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
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|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
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|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
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|Bernstein Research
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|Porsche Automobil Hold
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