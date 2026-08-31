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Porsche Automobil Aktie

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27,93 EUR -0,43 EUR -1,52 %
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Marktkap. 8,77 Mrd. EUR

KGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
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AI Analyse

DZ BANK

Porsche Automobil Halten

12:01 Uhr
Porsche Automobil Halten
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
27,93 EUR -0,43 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche SE von 33 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Unternehmen habe eine klare Erwartungshaltung hinsichtlich Profitabilität, Kapitaleffizienz und Kostenstrukturen bei Volkswagen und bei der Porsche AG und fordere schnelle und konsequente Entscheidungen bei den Wolfsburgern, schrieb Michael Punzet am Dienstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Halten

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
28,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
27,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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