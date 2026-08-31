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SMC Research

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08:34 Uhr
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LAIQON AG
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LAIQON hat die Assets under Management nach Darstellung von SMC-Research bis zum 25. August organisch um weitere 15 Prozent auf 11,5 Mrd. Euro gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht damit gute Chancen für eine Zielerfüllung und bekräftigt seine Kaufempfehlung mit erhöhtem Kursziel.

Die Wachstumsstrategie von LAIQON zeige jetzt große Erfolge. Beim Hoffnungsträger Digital Wealth nehmen die Bruttozuflüsse dank der fortschreitenden Marktdurchdringung der Partnerprojekte im Moment schon mit mehr als 100 Mio. Euro pro Monat zu, ab November könnten es nach Einschätzung von CEO Achim Plate sogar bereits über 150 Mio. Euro sein.

Das schlage sich sehr deutlich in den Assets under Management nieder, die rein organisch vom Jahresanfang bis zum 25. August um 1,5 Mrd. Euro auf 11,5 Mrd. Euro zugenommen haben. Bleiben die Börsen zumindest stabil, dürfte damit nach Einschätzung des CEO die Zielmarke von 12,1 Mrd. Euro für das laufende Jahr gut erreichbar sein.

Zugleich greifen jetzt die positiven Skalierungseffekte sehr deutlich – wobei das Unternehmen den Effekt durch eine Bereinigung der Kostenstrukturen noch verstärke. Vom ersten auf das zweite Quartal habe sich das EBITDA bereits erheblich, von -1,4 Mio. Euro auf +1,1 Mio. Euro, verbessert, obwohl im Q2 noch die Belastung aus Rückstellungen für umgesetzte Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 1,0 Mio. Euro enthalten sei. Damit zeichne sich für das zweite Halbjahr ein deutlich höheres EBITDA ab, das zusätzlich von den weiter wachsenden AuM profitieren sollte.

Die Analysten trauen es LAIQON daher zu, auch die Umsatz- und EBITDA-Guidance (53 bis 58 Mio. Euro sowie 4,5 bis 7,5 Mio. Euro) in diesem Jahr zu erreichen, und sehen das Unternehmen bezüglich der Ziele für 2028 (mehr als 82 Mio. Euro Umsatz, über 27 Mio. Euro EBITDA) ebenfalls auf Kurs.

Die Abbildung dieser dynamischen Entwicklung in ihrem Modell führe zu einem erhöhten Kursziel von 9,30 Euro (bislang: 8,60 Euro), das ein hohes Aufwärtspotenzial biete. Die Analysten gehen davon aus, dass die Unterbewertung mit weiteren Fortschritten im Zahlenwerk jetzt sukzessive abgebaut werde, und bekräftigen das Votum „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.09.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 31.08.2026 um 18:35 Uhr fertiggestellt und am 01.09.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-01-SMC-Update-LAIQON_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LAIQON Kaufen

Unternehmen:
LAIQON AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
9,30 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,63 €		 Abst. Kursziel*:
100,86%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
4,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
104,85%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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