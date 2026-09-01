DAX 25.756 -0,8%ESt50 6.335 -0,5%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 9,93 -0,7%Nas 26.100 -1,0%Bitcoin 66.194 -1,0%Euro 1,1573 -0,2%Öl 94,8 +0,2%Gold 4.317 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

BAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
BAT Aktien-Sparplan
48,07 EUR -0,59 EUR -1,21 %
STU
48,16 EUR -0,62 EUR -1,27 %
HAML
finanzen.net zero
BAT jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 103,74 Mrd. EUR

KGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 916018

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002875804

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BTAFF

AI Analyse

UBS AG

BAT Buy

11:56 Uhr
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
48,07 EUR -0,59 EUR -1,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco von 5750 auf 5600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Ende September anstehenden Kapitalmarktveranstaltung betonte Faham Baig am Dienstag, dass er dem Tabakkonzern eine Beschleunigung der Umsatz- und Gewinnentwicklung zutraut. Das gesenkte Kursziel begründete er mit leicht reduzierten Ergebnisschätzungen (EPS) aufgrund des starken Pfunds./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Buy

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,71 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Faham Baig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

11:56 BAT Buy UBS AG
10.08.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
03.08.26 BAT Buy UBS AG
30.07.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

finanzen.net FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT reagiert am Mittwochvormittag positiv
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Nachmittag ins Plus
finanzen.net BAT Aktie News: BAT gibt am Mittag nach
finanzen.net So schätzen die Analysten die BAT-Aktie im August 2026 ein
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain
Irish Times Dublin man Anthony Long died after being attacked with machete, punches, and ‘roundhouse’ kick, court hears
BBC British American Tobacco to cut 9,000 jobs
BBC British American Tobacco to cut 9,000 jobs
Business Times British American Tobacco to cut 5,500 jobs globally in restructuring push
Financial Times British American Tobacco slashes 9,000 jobs
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Philip Morris, British American Tobacco and Altria Group
Zacks Wall Street Analysts Think British American Tobacco (BTI) Is a Good Investment: Is It?
Zacks British American Tobacco (BTI) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
RSS Feed
BAT PLC (British American Tobacco) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.