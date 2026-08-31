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Symbol NONOF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Sell

12:51 Uhr
Novo Nordisk Sell
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
39,46 EUR 0,51 EUR 1,31%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
265,00 DKK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
39,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
282,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:51 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
27.08.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
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