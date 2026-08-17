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Symbol RACE

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

11:11 Uhr
Ferrari Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Durch die anhaltend starke Fahrzeugpipeline, einen immer besseren Modellmix, hohe Preissetzungsmacht sowie zunehmende Bedeutung für ultrareiche Kunden verdiene sich Ferrari seinen Bewertungsvorsprung gegenüber dem Luxuskonzern Hermes, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Buy

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
355,50 €		 Abst. Kursziel*:
29,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
354,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
418,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:11 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
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