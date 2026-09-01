DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 62,34 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien der DHL Group beim fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Kaufen" belassen. Die überfällige Namensänderung des Logistikkonzerns vollziehe den Beschluss der letzten Hauptversammlung im Mai nach und ändere nichts an seiner Einschätzung, schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Er lobte, dass die Ausgliederung des deutschen Geschäfts in eine Tochtergesellschaft für mehr Transparenz und Handlungsfreiheit sorge./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
54,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
54,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|11:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|11:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|11:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|11:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|11:36
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.