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Iberdrola SA Aktie

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19,67 EUR -0,12 EUR -0,61 %
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Marktkap. 130,33 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
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RBC Capital Markets

Iberdrola SA Sector Perform

17:41 Uhr
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
19,67 EUR -0,12 EUR -0,61%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Anstehende regulatorische Vorgaben Spaniens für die Stromversorgung von Datenzentren seien aus Sicht der Stromproduzenten restriktiv, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das betreffe vor allem Solaria, aber wohl auch Iberdrola, Endesa und Naturgy. Der Experte rechnet jedoch mit einer Milderung der Vorgaben in ihrer endgültigen Fassung./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
19,67 €		 Abst. Kursziel*:
1,70%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
19,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,68%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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