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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

13:51 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1800 Euro auf "Buy" belassen. Die durchgesickerten deutschen Rüstungspläne für 2027 stützten die Anlagestory, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.800,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.080,00 €		 Abst. Kursziel*:
66,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.075,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,38%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.700,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

13:51 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
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11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall Aktiengesellschaft: Q2 significantly exceeds market expectations with record revenue growth and earnings
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall is assessing the potential impact of the cancellation of the F126 programme
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall gambled on Germany’s doomed warship project — and lost
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
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