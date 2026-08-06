Rheinmetall Aktie
Marktkap. 53,87 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
AI Analyse
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1800 Euro auf "Buy" belassen. Die durchgesickerten deutschen Rüstungspläne für 2027 stützten die Anlagestory, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.800,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.080,00 €
|Abst. Kursziel*:
66,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.075,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,38%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.700,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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