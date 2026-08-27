DAX 25.872 +0,1%ESt50 6.361 -0,0%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,10 +1,0%Nas 26.218 +0,5%Bitcoin 67.136 +0,7%Euro 1,1601 +0,1%Öl 94,9 -0,7%Gold 4.439 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ringmetall Aktiengesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,76 EUR -0,08 EUR -2,82 %
STU
finanzen.net zero
Ringmetall Aktiengesellschaft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 82,56 Mio. EUR

KGV 21,30 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5E5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5E55

SMC Research

Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen

10:09 Uhr
Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Ringmetall Aktiengesellschaft
2,76 EUR -0,08 EUR -2,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Ringmetall hat nach Darstellung von SMC-Research im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis kräftig zugelegt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht damit die Bremse für eine Erholung des Aktienkurses gelöst und hat den Titel von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft.

Das zweite Quartal von Ringmetall sei von einer hohen Dynamik geprägt gewesen. Während die Erlöse um 12 Prozent zum Vorjahr auf 55,0 Mio. Euro zugelegt haben, habe das EBITDA sogar um 32 Prozent auf 8,2 Mio. Euro verbessert werden können und das EBIT habe mit 4,9 Mio. Euro um 40 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.

Auch, wenn dabei Nachholeffekte durch Auftragsverschiebungen nach einem schwachen ersten Quartal (Umsatz: -5 Prozent, EBITDA: -15 Prozent) eine Rolle gespielt haben, zeigen die aktuellen Zahlen doch, dass die Strategie aufgehe. Mit einem kontinuierlichen Buy-and-Build-Prozess, in dessen Rahmen die Marktposition auf Basis eines hohen Cashflows aus dem Kerngeschäft sukzessive mit synergetischen Akquisitionen ausgebaut werde, nehme das Umsatz- und Gewinnpotenzial auch ohne positive konjunkturelle Impulse stetig zu.

Sehr erfreulich sei, dass sich jetzt trotz akquisitionsbedingt höherer Abschreibungen für das laufende Jahr auch eine kräftige Steigerung beim Nettogewinn abzeichne.

Damit dürfte eine wichtige Bremse für eine deutliche Erholung des Aktienkurses wegfallen. Daher stufen die Analysten die Aktie jetzt von „Hold“ auf „Buy“ hoch und erwarten, dass die Unterbewertung zu dem von ihnen jetzt ermittelten Kursziel von 4,80 Euro (bislang: 4,60 Euro) schrittweise abgebaut werde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2026 um 10:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 03.09.2026 um 9:20 Uhr fertiggestellt und am 03.09.2026 um 9:50 Uhr  veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-03-SMC-Update-Ringmetall_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen

Unternehmen:
Ringmetall Aktiengesellschaft		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
4,80
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,74 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ringmetall Aktiengesellschaft

10:09 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
12.05.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
07.04.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
10.03.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Halten SMC Research
06.02.26 Ringmetall Aktiengesellschaft Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ringmetall Aktiengesellschaft

Aktien-Global Ringmetall: Starkes Q2 führt zu Hochstufung
EQS Group EQS-News: Ringmetall steigert Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr 2026 und konkretisiert Prognose
EQS Group EQS-News: Ringmetall expandiert nach Südafrika und stärkt Geschäftsbereich Liner mit Mehrheitsbeteiligung an Bag-in-Box-Produzenten
EQS Group EQS-News: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung: Ringmetall SE berichtet aus München
StockXperts Ringmetall: Q1 schwach, Q2 dürfte besser werden
Aktien-Global Ringmetall: Q1 schwach, Q2 dürfte besser werden
EQS Group EQS-News: Ringmetall SE forciert im 1. Quartal Wachstumsstrategie durch Akquisitionen in heterogenem Marktumfeld
EQS Group EQS-HV: Ringmetall SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.06.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS Group EQS-News: Ringmetall increases revenues and EBITDA in the first half of 2026 and specifies forecast
EQS Group EQS-News: Ringmetall expands to South Africa and strengthens Liner business division with majority stake in bag-in-box producers
EQS Group EQS-News: Successful virtual Annual General Meeting: Ringmetall SE reports from Munich
EQS Group EQS-News: Ringmetall SE is driving forward its growth strategy in the first quarter through acquisitions in a diverse market environment
EQS Group EQS-News: Ringmetall SE increases revenues in the 2025 financial year thanks to successful acquisitions
EQS Group EQS-News: Ringmetall strengthens U.S. liner business by acquiring thermoforming business from New England Plastics
EQS Group EQS-News: Ringmetall acquires liner manufacturer Makplast in Turkey
EQS Group EQS-News: Acquisitions drive growth in 2025: EBITDA margin remains robust double-digit
RSS Feed
Ringmetall Aktiengesellschaft zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.