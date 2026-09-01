DAX 25.746 -0,9%ESt50 6.334 -0,5%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 9,93 -0,7%Nas 26.100 -1,0%Bitcoin 66.180 -1,1%Euro 1,1572 -0,2%Öl 95,0 +0,4%Gold 4.318 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
138,28 EUR -0,24 EUR -0,17 %
STU
130,64 CHF -0,32 CHF -0,24 %
SWX
finanzen.net zero
Novartis jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 239,83 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

12:51 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
138,28 EUR -0,24 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Die Studiendaten von Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose seien klar positiv, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
130,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
130,64 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,16%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,10 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:51 Novartis Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

Dow Jones Studienabbruch Novartis-Aktie zieht an: Konzern stoppt Zelltherapie-Studien nach Todesfällen - MS-Medikament erreicht primäre Ziele Novartis-Aktie zieht an: Konzern stoppt Zelltherapie-Studien nach Todesfällen - MS-Medikament erreicht primäre Ziele
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag billiger
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI letztendlich fester
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
Dow Jones Aktien Schweiz etwas fester - Novartis hieven SMI knapp ins Plus
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis zieht am Dienstagnachmittag deutlich an
finanzen.net Optimismus in Zürich: Anleger lassen SMI am Dienstagnachmittag steigen
Korea Times Alteogen signs deal with Novartis worth up to $3.2 bil. for subcutaneous formulations
Dow Jones Press Release: Novartis remibrutinib, a -2-
Dow Jones Press Release: Novartis remibrutinib, a high-efficacy oral BTK inhibitor, significantly reduces relapse rates and shows favorable safety profile in Phase III...
Dow Jones Press Release: Novartis data at ESC Congress 2026 reinforce cardiovascular leadership and showcase progress in next-generation therapies
MotleyFool Alcon (ALC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Alcon (ALC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Benzinga Aecom, Alcon And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday
Zacks Alcon (ALC) Q2 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.