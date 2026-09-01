HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,67 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
AI Analyse
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der avisierte Stopp des erst am 24. August gestarteten Aktienrückkaufprogramm demnächst scheine eine taktische Reaktion auf die Aufstockungspläne des Großaktionärs Fraser zu sein, schrieb Robert Krankowski am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Boss habe betont, dass die Unternehmensstrategie und die Kapitalallokation intakt seien. Die Eigentümerverhältnisse bei den Metzingern sollten dem Experten zufolge weiter im Fokus der Anleger stehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
39,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,04 €
|Abst. Kursziel*:
0,41%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
39,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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