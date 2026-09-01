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AI Analyse

UBS AG

HUGO BOSS Neutral

09:41 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
39,35 EUR 0,70 EUR 1,81%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der avisierte Stopp des erst am 24. August gestarteten Aktienrückkaufprogramm demnächst scheine eine taktische Reaktion auf die Aufstockungspläne des Großaktionärs Fraser zu sein, schrieb Robert Krankowski am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Boss habe betont, dass die Unternehmensstrategie und die Kapitalallokation intakt seien. Die Eigentümerverhältnisse bei den Metzingern sollten dem Experten zufolge weiter im Fokus der Anleger stehen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
39,04 €		 Abst. Kursziel*:
0,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
39,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,38%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

09:41 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: Hugo Boss AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HUGO BOSS AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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