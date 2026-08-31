VINCI Aktie
Marktkap. 62,83 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
AI Analyse
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 155 auf 152 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau blieb am Mittwoch mittelfristig "bullisch" für den Konzessions- und Baukonzern. Das Kursziel sinkt aber aufgrund der Autobahngebühren in Frankreich und der aktuellen Bewertung von Verträgen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 10:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Overweight
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
152,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
113,40 €
|Abst. Kursziel*:
34,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
113,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,16%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|14:26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.