Deutsche Bank AG

pbb Hold

11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,8 auf 3,7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäfts bleibe recht schwach, schrieb Miriam Killian in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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