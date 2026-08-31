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Symbol PBBGF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

pbb Hold

11:06 Uhr
pbb Hold
Aktie in diesem Artikel
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,8 auf 3,7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäfts bleibe recht schwach, schrieb Miriam Killian in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: pbb Hold

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,34 €		 Abst. Kursziel*:
10,84%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,91%
Analyst Name:
Miriam Killian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

11:06 pbb Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 pbb Buy Warburg Research
10.08.26 pbb Buy Warburg Research
26.05.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
12.05.26 pbb Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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